『ローソン』新作スイーツをご紹介！今週は「バスチー−バスク風チーズケーキ−」や「濃密カヌレ」などが登場！【ローソン】新作スイーツ5選バスチー−バスク風チーズケーキ−しっとりなめらかで濃厚な味わいのバスク風チーズケーキ。《発売日》10月10日（火）以降順次発売《価格》265円（ローソン標準価格・税込）《カロリー》232kcal濃密カヌレふんわりバニラ香る、カリっとむっちりしたカヌレ。《発売日》10月10日（火）以