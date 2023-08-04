限られたワードローブでもオシャレを楽しみたい旅先。そこでリアルに旅好きなスタイリストからシチュエーションに応じたオススメのアイテムをヒアリング。愛用している私物も含め、そのこだわりとともにご紹介。【スタイリスト・岩田槙子さん】PROFILEシンプルな中にどこかモードな雰囲気をまとったスタイリングに定評あり。試しやすい旬なアイテム選定やスタイルアップにつながる提案は常に的確ではずれなし。旅先でもラクよりき