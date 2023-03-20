Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖGU¡×¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÍú¤­¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó°¦¹¥²È¡×¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢GU¤Î"Àö¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹"¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È´ÊÃ±¥±¥¢¤¬°ìÅÙ¤Ë³ð¤¦¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï