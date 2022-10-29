自身が主人公のエッセイ漫画をTwitterに投稿している、をぎくぼ虫(@wogikubomushi)さん。当初は、身近に起きるおもしろい出来事を友達に伝えるために描いていた漫画だったが、髭にもじゃもじゃ頭という見た目も中身も濃いめなキャラクターがウケて、徐々にTwitterで注目されるように。今回は10月29日が「インターネット誕生日」ということにちなんで、SNSについて描いた「特定しちゃった思い出」という実体験漫画を紹介したい。【