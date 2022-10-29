自身が主人公のエッセイ漫画をTwitterに投稿している、をぎくぼ虫(@wogikubomushi)さん。当初は、身近に起きるおもしろい出来事を友達に伝えるために描いていた漫画だったが、髭にもじゃもじゃ頭という見た目も中身も濃いめなキャラクターがウケて、徐々にTwitterで注目されるように。今回は10月29日が「インターネット誕生日」ということにちなんで、SNSについて描いた「特定しちゃった思い出」という実体験漫画を紹介したい。【
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 佐藤九段 マスク付けず反則負け
- 2. マツコ 納豆の食べすぎで痛風に
- 3. 1億円住宅に欠陥 YouTuberが激怒
- 4. 露大統領をエクソシストに任命か
- 5. 就寝中にホテル従業員が荷物漁る
- 6. 「超高級交際クラブ」とは…?
- 7. 村本と星田英利がSNSで大バトル
- 8. マルフォイ役 30分登場で20億円
- 9. 平田の重大発表予告にネット騒然
- 10. 宗教研究者25人が異例の声明
- 1. 佐藤九段 マスク付けず反則負け
- 2. 就寝中にホテル従業員が荷物漁る
- 3. 宗教研究者25人が異例の声明
- 4. 知事「相葉くんの…」発言を謝罪
- 5. 六本木で連れ去りか 警視庁捜査
- 6. バス横転 乗用車が「逆走」か
- 7. バス事故 乗用車の51歳女を逮捕
- 8. 風俗出稼ぎ 単独渡航者に影響も
- 9. 一茂の発言にネット上から呆れ声
- 10. パソナ淡路島移転から2年 課題は
- 1. 下着ユニバ「衣装着れば別に…」
- 2. 文化庁宗務課人員 8人から38人に
- 3. 生理用品を小中無償提供 大阪市
- 4. 政府 米巡航ミサイル「トマホーク」購…
- 5. 消費者物価を引き下げ 首相表明
- 6. ファミマ 一部日用品の値下げへ
- 7. 月2回のパパ活…女子大生の後悔
- 8. 堀江氏とひろゆき氏の安倍政権評
- 9. 旧統一教会めぐり 山田外務副大臣「推…
- 10. １１月の二宮・大磯町長選 公開討論会…
- 1. 露大統領をエクソシストに任命か
- 2. 米英で「働かない人」急増の理由
- 3. 恐怖 サメが急浮上し女性狙う 米
- 4. 両手と顔同時移植 米男性に注目
- 5. 「世界一汚い人間」体洗い病死?
- 6. 女性丸飲み 海外で6.7mの蛇発見
- 7. ロシア 精密弾7割失う? ウが投稿
- 8. EU ガソリン車新車販売を禁止へ
- 9. ペロシ氏自宅に男が侵入 襲撃か
- 10. 米ペロシ氏宅に侵入者 夫に暴行
- 1. 認知症の早期発見「財布」に注目
- 2. 銀行員が間もなく消滅? 業界背景
- 3. 学歴は必要? 高収入の人の回答
- 4. びくドン 圧倒的支持を集める訳
- 5. 焼肉ライク社長に「悪手」指摘も
- 6. なぜ米は対中政策を間違ったのか
- 7. ロイホで不動の1位 人気の理由
- 8. 節約発想でますます収入が減る?
- 9. 毎年悩む確定申告 税理士費用は
- 10. 電気などの支援策 専門家は懸念
- 1. 「iPhone14 Pro」新機能に驚き
- 2. 実質23円のiPhone13 本当にお得?
- 3. マスク氏 「投稿監視」を設置か
- 4. 課長年収 業務で100万円以上差も
- 5. Appleロゴ また光らせる事を検討
- 6. メルカリで失敗しない配送方法
- 7. ダイドー、鹿せんべいを販売する「I LO…
- 8. 今売れているAndroidスマホTOP10
- 9. 香港のKFC 脳派を計るバケツ開発
- 10. NHKの受信料は高い? 1000人調査
- 1. 平田の重大発表予告にネット騒然
- 2. ジャッジにブーイング 驚きの声
- 3. 山本由伸の故障 投球過多の代償?
- 4. 小平氏の「招致活動拒否」に反響
- 5. 小野伸二のノーバントラップ反響
- 6. 引退の杉谷 新庄監督に謝った
- 7. 落合氏 現役引退決断は「守備」
- 8. イチロー氏が選ぶ「最高の2番」
- 9. 日本ハム杉谷拳士が涙の引退表明 「引…
- 10. 清原氏 逮捕当時父がくれた手紙
- 1. マツコ 納豆の食べすぎで痛風に
- 2. 1億円住宅に欠陥 YouTuberが激怒
- 3. 「超高級交際クラブ」とは…?
- 4. 村本と星田英利がSNSで大バトル
- 5. マルフォイ役 30分登場で20億円
- 6. 娘が16歳で白血病に 母親の後悔
- 7. ひろゆき氏 再び電話不要論訴え
- 8. ダチョウ、久々3ショットに反響
- 9. 眞鍋 元カレ・川島と禁断共演?
- 10. 安住アナ「注文」つけられ反論
- 1. ひよこ型スイーツ「ぴよりん」クリスマ…
- 2. 「裸族女子」が抱える恋愛の悩み
- 3. 実は浪人を経験 驚きの有名人
- 4. 妻が離婚を決断する決定的瞬間は
- 5. 無印・GU・ユニクロで40代着回し
- 6. 今すぐできる「冬の節電」5つ
- 7. 大好きな人と結婚 その後関係は?
- 8. 男性が虜になる彼女の特徴4つ
- 9. この絵が何に見える? 心理テスト
- 10. 最強? ユニクロのグレーニット