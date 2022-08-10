『ローソン』新作スイーツ情報をお届け。夏ならではのすっきり爽やかなラインナップ。お店で要チェック！【ローソン】新作スイーツ5選レモンのもち食感ロール（瀬戸内産レモン）夏にぴったりなレモンのもち食感ロール。瀬戸内レモンの爽やかな味わいがたまらない！《発売日》8月9日（火）《価格》387円（ローソン標準価格・税込）《カロリー》578kcal※沖縄県では取り扱いなしレモンパウンドケーキ ウィークエンドシトロンさわやか
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