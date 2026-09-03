横浜『ちいかわ』コラボ花火の再打ち上げが決定！ 7月は悪天候で中止に
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』との特別コラボ花火が、9月5日（土）に、神奈川・横浜の新港ふ頭で打ち上げられることが決定した。
【写真】『ちいかわ』特別コラボ花火の詳細
■一夜限りの花火
今回開催されるのは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボの一環として、7月25日（土）に開催予定だったが悪天候のため中止となった特別コラボ花火の再打ち上げ。
当日は、マツモトキヨシ・ココカラファインの特別協賛のもと、5分間の花火「横浜ナイトフラワーズ×横浜グリーンエクスポ」にて、両社のブランドカラーであるイエローとピンクを基調とした演出や、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをイメージした花火が横浜港の夜を彩る。
『ちいかわ』特別コラボ花火は、9月5日（土）19時から19時5分の間、横浜・新港ふ頭にて開催。
引用：「マツキヨココカラ コラボキャンペーン」公式X（@mcc_cp）
【写真】『ちいかわ』特別コラボ花火の詳細
■一夜限りの花火
今回開催されるのは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボの一環として、7月25日（土）に開催予定だったが悪天候のため中止となった特別コラボ花火の再打ち上げ。
当日は、マツモトキヨシ・ココカラファインの特別協賛のもと、5分間の花火「横浜ナイトフラワーズ×横浜グリーンエクスポ」にて、両社のブランドカラーであるイエローとピンクを基調とした演出や、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをイメージした花火が横浜港の夜を彩る。
『ちいかわ』特別コラボ花火は、9月5日（土）19時から19時5分の間、横浜・新港ふ頭にて開催。
引用：「マツキヨココカラ コラボキャンペーン」公式X（@mcc_cp）