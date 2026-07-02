【有楽町＆原宿】ジェラート注文で限定フレーバーを追加でプレゼント！映画「ローマの休日」に登場する人気店のお得企画は7月31日まで。

1900年創業のイタリア王室御用達のジェラテリア「Giolitti（ジョリッティ）」は、日本上陸5周年を記念して、2026年6月25日から7月31日までお得なキャンペーンを都内の2店舗で実施しています。

対象店舗は、「有楽町マルイ店」（千代田区有楽町2−7−1 マルイ有楽町3F）と「原宿ハラカド店」（渋谷区神宮前6-31-21 6F）です。

ラフランス×胡桃×いちじく

映画「ローマの休日」でオードリー・ヘプバーン演じる「アン王女」が頬張っていたジェラートとしても知られるジョリッティ。お得に楽しむチャンスがやってきました。

ジョリッティ・ジャパンの公式インスタグラム（＠giolitti.japan）をフォローし、来店時の投稿で同アカウントをメンションした人は、注文したフレーバーに追加して、限定フレーバーの「バカンセ・ロマーネ」がもらえます。

「バカンセ・ロマーネ」は、日本語に訳すと"ローマの休日"。ラフランスベースのジェラートに、胡桃とカラメリゼしたいちじくが入った人気フレーバーです。

なお、有楽町マルイ店でのイートインの場合、退店時にカップ（ピッコロサイズ）での提供となります。

ジェラートの価格はコーンが750円〜、カップが879円〜。フレーバーや盛り付けるフレーバー数によって価格が異なります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）