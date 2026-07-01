関西初上陸！大阪梅田に“ちいかわのパン屋さん”がオープン「ちいかわベーカリー OSAKA」

関西初上陸！！待望の“ちいかわのパン屋さん”が大阪・梅田に誕生！可愛らしい見た目だけでなく、味も本格的な「ちいかわベーカリー」のパン♪2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、 HIJ ライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフ 澤田淳一氏指導のもと作り上げています。

ちいかわベーカリー OSAKA

種類豊富なパンのラインナップは、「KITTE大阪」にぴったりな、大阪限定商品「ちいかわたこせんバーガー」をはじめ、東京でも大人気のフェイス型のパンや食パンなど、どちらのパンを購入するか悩むほどの品数。

Minimal 7周年を祝う特別企画！限定プレートやチョコミントスイーツが登場

まっしろな”ちいかわ”のお顔がサンドしているのは、大阪のソウルフードたこ焼き。関西人が大好きな、新しい炭水化物の組み合わせにも注目！大阪土産にもぴったりです。

郎パン

『ちいかわ』に登場する「郎」で提供されるラーメンをイメージした食事系パン、作中に登場するお料理をリアルに体験できる憧れの体験！スーベニアどんぶりが付いており、お写真映え間違いなし！

ちいかわパン カスタードクリームがつまったちいかわパン

ふっくらとしたパンの中には、なめらかな口当たりのカスタードクリームがたっぷり、クリーム好きさんにはたまらない一品。

ハチワレパン チョコレートクリームがつまったハチワレパン

甘くほろ苦い、チョコレートクリームが入った「ハチワレパン」、ちいかわの仲間たちによって、異なる味わいを楽しめるのも、嬉しいですね。

うさぎパン キャラメルクリームがつまったうさぎパン

香ばしい風味と優しい甘さが口の中いっぱいに広がる「うさぎパン」、紅茶やコーヒーとの相性が良いので、カフェのお供のおやつとしてもオススメです。

ちいかわ食パン

かわいい”ちいかわ”の形をした、「ちいかわ食パン」、はちみつが練りこまれており、芳醇な香りとほんのりとした甘さが特徴です。

ヤーッ!! っと思わず手に取りたくなる、「さすまたスティックパイ」サクサクとした軽い食感とシュガーの甘さは、食べ出すと止まらない、

ご自宅で楽しめるアイテムも多数販売！

「大阪限定ちいかわベーカリー ジャム」や「大阪限定フラットトート ナチュラル」など、日常が明るくなるようなカラフルなデザインにも気持ちが踊ります。

購入特典として2,200円（税込）以上ご購入いただいたお客様に「大阪限定ショッパータグ（全1種）」を1枚プレゼント。

ドリンク注文特典として、テイクアウトドリンクを1杯ご注文ごとに「大阪限定オリジナルコースター（全3種）」を1枚プレゼント。

大阪・梅田に登場する「ちいかわベーカリー OSAKA」で、あなただけのスペシャルな時間を思う存分お楽しみください。

「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でOPENします。

※「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」は事前予約不要です

©nagano

ちいかわベーカリー OSAKA

2026年6月26日オープン

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA 3階

営業時間 11:00-20:00

「大阪限定オリジナルコースター（全3種）」を1枚プレゼント。

※「ちいかわベーカリー OSAKA」にてOPEN記念として、期間限定で配布いたします。

※「大阪限定オリジナルコースター」が配布終了次第、通常のコースターのお渡しとなります。

※物販の瓶ドリンクは対象外です。

※お会計の時にお渡しいたします。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了です。