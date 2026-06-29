夢にまで見た「結婚」が叶った女性。“専業主婦”に憧れていたけれど「なんか違うかも…」!?【既婚者の作者にも話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をしていき、ついには付き合うように。
【本編を最初から読む】
さらに紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着き、幸せいっぱいの2人。だが、無事に結婚式を終えたアイコは、なぜか抜け殻のようになっていて…。
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。15巻が発売されたばかりの同作について、作者のコニシ ナツコさんに話を聞いた。
――15巻発売、おめでとうございます！15巻の見どころについて教えてください。
ありがとうございます！15巻では結婚式を終えたアイコの葛藤と、友人のきよちゃんの夫婦関係の悩みがメインです。今まで結婚が「夢」だったアイコが、その夢が叶ってしまったことでどうなっていくのか…今回も共感いただけるエピソードが多いのではないかと思います。ぜひお楽しみください。
――15巻では、結婚後のアイコが描かれています。結婚式準備の忙しさから解放されて燃え尽き症候群のようになる「卒花ブルー」という言葉が出てきましたが、コニシさんも結婚式後「卒花ブルー」になったりしましたか？
卒花ブルーまではいかないですが、結婚式の準備でやることがありすぎて、終わったあとは「あれ？結婚式が決まる前って私、余暇時間を何に充ててたんだっけ…？」と思いましたね(笑)。
――夢だった結婚が叶い、専業主婦を夢見ていたアイコが、結婚後にふと専業主婦と思しき女性たちの姿を見て、「専業主婦は何か違うかも」と思い始めます。コニシさんも結婚前後で、考え方が変わったりしたことはありましたか？
当たり前ですが「結婚」そのものへの憧れがなくなりました(笑)。やはり人は、手に入らないほどに渇望してしまうんですね…。
――読者へメッセージをお願いします。
「昭和引きずり女が婚活する話」なのに、ついに主人公が結婚してしまいました！でも、まだまだお話は続きます。夢が1つ叶ってしまったアイコのその後、結婚は結婚でも違うフェーズにいる友人、さまざまな登場人物のそれぞれの葛藤を描きました。ぜひお読みください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚、結婚後の生活の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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さらに紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着き、幸せいっぱいの2人。だが、無事に結婚式を終えたアイコは、なぜか抜け殻のようになっていて…。
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ありがとうございます！15巻では結婚式を終えたアイコの葛藤と、友人のきよちゃんの夫婦関係の悩みがメインです。今まで結婚が「夢」だったアイコが、その夢が叶ってしまったことでどうなっていくのか…今回も共感いただけるエピソードが多いのではないかと思います。ぜひお楽しみください。
――15巻では、結婚後のアイコが描かれています。結婚式準備の忙しさから解放されて燃え尽き症候群のようになる「卒花ブルー」という言葉が出てきましたが、コニシさんも結婚式後「卒花ブルー」になったりしましたか？
卒花ブルーまではいかないですが、結婚式の準備でやることがありすぎて、終わったあとは「あれ？結婚式が決まる前って私、余暇時間を何に充ててたんだっけ…？」と思いましたね(笑)。
――夢だった結婚が叶い、専業主婦を夢見ていたアイコが、結婚後にふと専業主婦と思しき女性たちの姿を見て、「専業主婦は何か違うかも」と思い始めます。コニシさんも結婚前後で、考え方が変わったりしたことはありましたか？
当たり前ですが「結婚」そのものへの憧れがなくなりました(笑)。やはり人は、手に入らないほどに渇望してしまうんですね…。
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「昭和引きずり女が婚活する話」なのに、ついに主人公が結婚してしまいました！でも、まだまだお話は続きます。夢が1つ叶ってしまったアイコのその後、結婚は結婚でも違うフェーズにいる友人、さまざまな登場人物のそれぞれの葛藤を描きました。ぜひお読みください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚、結婚後の生活の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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