遊び心あふれる”おもろい”エンタメかき氷「ビリケンキンキンかき氷」がOMO7大阪 by 星野リゾートに新登場！運勢を占う“ビリケンみくじ”にも注目
「なにわラグジュアリー」を体感できる星野リゾートnの手掛ける「街ナカ」ホテル「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」は、2026年6月15日〜8月31日(月)の期間、OMOカフェ＆バルにて、新世界の福の神をテーマにした「ビリケンキンキンかき氷」を提供する。同商品は、新世界のシンボル「ビリケン」の象徴である黄金色を、甘酸っぱくさわやかなパイナップルで表現した夏にぴったりの一杯。提供時には、水晶に見立てたドーム型の器に閉じ込められたスモークがあふれ出す演出があり、かき氷にはゼリーの色で今日の運勢を占う「ビリケンみくじ」を導入。ビリケンの表情のように思わず“にこっ”と笑顔がこぼれる、OMO7大阪ならではの遊び心あふれるかき氷だ。
【画像】黄金色!?ビリケンキンキンかき氷(イメージ)を見る
同商品は、OMO7大阪にて同期間に開催される「夏祭り」×「笑い」がテーマのナイトイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」を盛り上げる、おもしろ夏祭りフードの一つとして開発されたもの。着想の源は、新世界の街で100年以上にわたり福の神として親しまれているビリケン。夏祭りに欠かせないかき氷と融合させ、ビリケンの象徴である黄金色(キン色)と、冷たさを表す「キンキン」という言葉を掛け合わせた、大阪らしい遊び心あふれるひと品だ。エンタメ要素のある占いを交えた「おもろい」フードを楽しむことで、最後にはビリケンの表情のように“にこっ”と笑顔になり、暑さをも吹き飛ばしてほしい、そんな思いが込められている。
■【特徴1】五感で楽しむ仕掛け！スモークとともに現れる黄金色のパイナップルかき氷
水晶に見立てたドーム型の器をあけると、閉じ込められていたスモークがふわりと広がり、中から鮮やかな黄金色のかき氷が登場する。この黄金色は、福の神「ビリケン」をイメージしたもので、パイナップルシロップで表現。ふわふわの氷にはシロップがたっぷりとかかり、さらにごろっとしたパイナップルの果肉を贅沢にトッピング。パイナップルのさわやかな酸味と甘味が口いっぱいに広がり、暑い夏を吹き飛ばす、見た目にもおめでたい「福」を感じるひと品。
■【特徴2】何色が出るかはお楽しみ！今日の運勢を占う「ビリケンみくじ」
かき氷の中には、今日の運勢をゼリーの色で占う「ビリケンみくじ」が入っている。このビリケンみくじは、ランダムに色が仕込まれるため、スプーンで食べ進めるまで何色が出るかわからない、ワクワク感を楽しめる。赤色のゼリーが出ると「恋愛運アップ」、黄色のゼリーが出ると「金運アップ」など、ビリケンから授かる「福」の種類はさまざま。さらに、占いの結果を解説する別紙には、新世界エリアのラッキースポットやフードが記載されており、「開運めぐり」へと繰り出すガイドとしても活用できる。占いの結果を楽しみながら、最後にはビリケンさんの表情のように、思わず“にこっ”と笑顔になってしまうOMO7大阪ならではの体験型かき氷だ。
■「ビリケンキンキンかき氷」
期間：2026年6月15日〜8月31日(月)
時間：10時〜22時
場所：OMOカフェ&バル
料金：1000円
対象：宿泊客、日帰りどちらも可
予約：不要
■「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」にも注目！
「OMO7大阪」では、毎晩「夏祭り」×「笑い」をテーマとした、「食べて笑って踊らな損やで！『OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り』」を開催。メインイベントでは、幅約100メートルのホテル壁面に登場する巨大櫓の映像とともに、大阪の食や大阪弁の振り付けが特徴のオリジナル盆踊りを実施。串カツ屋さながらの屋台から提供する「二度漬け禁！串チュロス」や、大阪らしいユーモアを凝縮した通常の約7倍サイズの「ドデカたこやきスマートボール」など、おもしろ夏祭りフードや遊びが登場し、大阪ならではの笑いと活気に満ちた夏夜を楽しめる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
同商品は、OMO7大阪にて同期間に開催される「夏祭り」×「笑い」がテーマのナイトイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」を盛り上げる、おもしろ夏祭りフードの一つとして開発されたもの。着想の源は、新世界の街で100年以上にわたり福の神として親しまれているビリケン。夏祭りに欠かせないかき氷と融合させ、ビリケンの象徴である黄金色(キン色)と、冷たさを表す「キンキン」という言葉を掛け合わせた、大阪らしい遊び心あふれるひと品だ。エンタメ要素のある占いを交えた「おもろい」フードを楽しむことで、最後にはビリケンの表情のように“にこっ”と笑顔になり、暑さをも吹き飛ばしてほしい、そんな思いが込められている。
■【特徴1】五感で楽しむ仕掛け！スモークとともに現れる黄金色のパイナップルかき氷
水晶に見立てたドーム型の器をあけると、閉じ込められていたスモークがふわりと広がり、中から鮮やかな黄金色のかき氷が登場する。この黄金色は、福の神「ビリケン」をイメージしたもので、パイナップルシロップで表現。ふわふわの氷にはシロップがたっぷりとかかり、さらにごろっとしたパイナップルの果肉を贅沢にトッピング。パイナップルのさわやかな酸味と甘味が口いっぱいに広がり、暑い夏を吹き飛ばす、見た目にもおめでたい「福」を感じるひと品。
■【特徴2】何色が出るかはお楽しみ！今日の運勢を占う「ビリケンみくじ」
かき氷の中には、今日の運勢をゼリーの色で占う「ビリケンみくじ」が入っている。このビリケンみくじは、ランダムに色が仕込まれるため、スプーンで食べ進めるまで何色が出るかわからない、ワクワク感を楽しめる。赤色のゼリーが出ると「恋愛運アップ」、黄色のゼリーが出ると「金運アップ」など、ビリケンから授かる「福」の種類はさまざま。さらに、占いの結果を解説する別紙には、新世界エリアのラッキースポットやフードが記載されており、「開運めぐり」へと繰り出すガイドとしても活用できる。占いの結果を楽しみながら、最後にはビリケンさんの表情のように、思わず“にこっ”と笑顔になってしまうOMO7大阪ならではの体験型かき氷だ。
■「ビリケンキンキンかき氷」
期間：2026年6月15日〜8月31日(月)
時間：10時〜22時
場所：OMOカフェ&バル
料金：1000円
対象：宿泊客、日帰りどちらも可
予約：不要
■「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」にも注目！
「OMO7大阪」では、毎晩「夏祭り」×「笑い」をテーマとした、「食べて笑って踊らな損やで！『OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り』」を開催。メインイベントでは、幅約100メートルのホテル壁面に登場する巨大櫓の映像とともに、大阪の食や大阪弁の振り付けが特徴のオリジナル盆踊りを実施。串カツ屋さながらの屋台から提供する「二度漬け禁！串チュロス」や、大阪らしいユーモアを凝縮した通常の約7倍サイズの「ドデカたこやきスマートボール」など、おもしろ夏祭りフードや遊びが登場し、大阪ならではの笑いと活気に満ちた夏夜を楽しめる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。