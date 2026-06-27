愛していた妻が死神に！妻の死を悲しまない夫を恨み命を奪おうとするが…ラストで明かされる真実に驚愕!?【作者に聞く】

愛していた妻が死神に！妻の死を悲しまない夫を恨み命を奪おうとするが…ラストで明かされる真実に驚愕!?【作者に聞く】