愛していた妻が死神に！妻の死を悲しまない夫を恨み命を奪おうとするが…ラストで明かされる真実に驚愕!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
半年前に死んだ妻・志乃が「死神」になって戻ってきた。鬱になるくらいには落ち込んでほしかったのに元気な夫・進の姿を見て、死神になって魂を取りにきたという。進は「ちゃんと落ち込んでいる」というが、三食ガッツリ食べているし、趣味のキャンプやDIYも続けて人生を満喫しているのはなぜ？10年来の愛妻が死んでも生きる意欲高めな夫が気に入らない創作漫画・早々乃曜七(@kakesichi67)さんの「君の死は」を紹介する。
「愛しているなら、なぜ悲しまないのか」。そんな切ないテーマで読者の心を揺さぶった本作「君の死は」が話題を集めている。
半年前に亡くなった妻・志乃は死神となって夫・進の前に現れ、「なんで私のあとを負わないのよォ」と迫る。愛する妻を失ったはずの進は、三食きっちり食事をし、趣味にも没頭。その姿を見た志乃は「私のこと愛してなかったんだね」と怒りを募らせる。しかし進は「世界一愛してた」と言い切り、物語は2人のすれ違いの先にある本当の愛を描いている。
本作を手掛けた早々乃曜七さんは、「死神に魂を取られないよう頑張っている人間の絵」を思いついたことが制作の出発点だったという。「この2人がどういう関係性だったらおもしろいだろう」と考えた結果、死神となった妻と夫という設定にたどり着いたそうだ。また、「話が進むにつれ、2人の内面のギャップが出てくるように工夫しました」と語り、一見自己中心的に見える妻が、実は暗い過去を持つ夫にとって救いの存在だったという展開を意識したという。
読者からは、実は妻よりも夫のほうが「愛が重かった」ことがわかり涙したという声も多数寄せられた。これについて、早々乃さんは「いつもじっくり丁寧に読んでくださる方が多くて、とてもうれしいです！」と感謝を述べる一方、「そんなに泣ける話のつもりで描いていなかったので意外でした」と振り返った。
今後も「設定はダークだけど、悲しくなりすぎないコメディ寄りの漫画」を描いていきたいという早々乃さん。モーニング期待賞を受賞した本作を、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：早々乃曜七(@kakesichi67)
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