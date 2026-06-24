【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲の状況を知っていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分のことは深く悩まないようにします。その結果は良かったり悪かったりするので、実際は体当たり状態でしょう。周りの人達からは勢いで行動をとる人と思われます。仕事や公の場では周囲の人達の様子をリサーチすることが多いです。今起きている事態や力関係などを知っていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「あんな風にはなりたくない」と思う反面教師的な人がいるようです。そのおかげで、何が正しくて何が良くないのかの判断がつきやすく、自分を変えていくでしょう。シングルの方は、感情を表に出さない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が愛情を出す量を調整していきます。
｜時期｜
7月4日 押し通す ／ 7月5日 人気者になる
｜ラッキーアイテム｜
アルコール飲料
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞