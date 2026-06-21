「妻の出産より旅行」19歳バイトに沼る夫。不倫当事者の生々しい告白に「ゲスすぎる」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→妻の出産より不倫旅行？
SNSでフォロワーから寄せられた不倫体験談を漫画にしているぽん子(ponko008)さん。なかでも、妻が初めての出産を控えるなか、夫が19歳のアルバイト女性と不倫する姿を描いた「妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路」が大きな反響を呼んでいる。本記事では同作から一部抜粋して紹介。夫の職場の従業員に「最近彼、忙しそうで。今日も急遽仕事で…」と話す妻が、「店にはいなかったっすね〜」と言われ違和感を覚えるシーンから物語は加速していく。
■「シタ側」の視点で描かれる生々しさと読者の反響
妊娠中の妻をそっちのけで不倫相手に沼っていく夫の姿が生々しく描写されている本作だが、実は不倫をした「シタ側」の男性からの体験談をもとに描かれている。読者からは夫のリアルな心理描写に対する反応が多く寄せられたという。
ぽん子さんは「『何でそんなにゲスな男の心情をうまく描けるんですか？飼っているんですか!?』といったコメントが多かったです(笑)。『実はこの男性からのタレコミだからだよ〜』と思いながら描いていました！読者の方にもリアリティって、伝わるんだなと感じた瞬間です」と当時を振り返る。
■作者が感情移入したのは「妻」の姿
ゲスな夫の心情を見事に描き切る一方で、ぽん子さん自身は2人の子どもを持つ出産経験者であることから、作画中は妻の視点に感情移入していたという。「このお話の場合は、奥さんです。他の話でも、自身と同じ境遇の女性に感情移入することが多いです」と語る。妻の出産予定日に不倫相手から「旅行に行きたい」とねだられる夫は、果たしてどちらを優先するのか。赤裸々な体験談が描かれる本作を、引き続き楽しんでほしい。
取材・文＝石川知京
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