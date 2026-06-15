昼と夜で異なるパフェが楽しめる！　「Trip.com×ハイアット セントリック 銀座 東京」のコラボパフェで“夏の旅気分”を味わってみた

Trip.comは、ハイアット セントリック 銀座 東京とコラボレーションし、旅へ出かけたくなるような高揚感を表現した2種のオリジナルパフェを6月15日（月）〜8月16日（日）の期間限定でハイアット セントリック 銀座 東京にて販売します。

■時間帯ごとに異なる旅気分を楽しめるコラボパフェが登場

本コラボレーションでは、昼は陽光きらめくリゾートで過ごすような開放感あふれる旅時間を、夜はきらびやかな都市に降り立つ高揚感とラグジュアリーな非日常をテーマに、時間帯ごとに異なる旅の魅力を2種のパフェで表現しています。時間の移ろいとともに変化する景色のように、昼と夜、それぞれ異なる世界観を体験することができます。

Trip.comのブランドカラーであるブルーとイエローを基調に、空・海・太陽を思わせる鮮やかなカラーリングで、異国の風景が頭に浮かぶような世界観へと誘います。また、ハイアット セントリック 銀座 東京を“旅の出発ゲート”に見立て、新たな旅の始まりを感じられるようなパフェに仕上げています。

■旅気分で楽しめる！ 爽快感のある涼しげな2種のパフェ

今回のコラボパフェは、“旅のように変化していく体験”をテーマに、食感と五味（甘味・酸味・塩味・辛味・うま味）のバランスにこだわっているんだとか。

デイタイム限定の「Daylight Trip Parfait」は、ブルーキュラソーグラニテや国産マンゴー、パインピューレを合わせ、爽やかでフルーティーな味わいに。ディナータイム限定の「Midnight Trip Parfait」は、シャンパングラニテや別添えのブルーキュラソージンジャーシロップによって、スパイスのアクセントとアルコールの余韻が広がる華やかな味わいとなっています。

さらに、マスカルポーネクリームの塩味とうま味、コーンフレーククランブルの軽やかな食感、ココナッツ葛餅の和のアクセントが重なり合い、食べ進めるごとに異なる味わいの変化を体感することができます。

◇昼パフェ「Daylight Trip Parfait」

青空の下で始まる旅をイメージした、爽やかでフルーティーなデイタイム限定パフェです。ブルーキュラソーグラニテの清涼感、国産マンゴーの甘み、パインの酸味が重なり、軽やかな味わいを楽しむことができます。

白いわたがしや青いグラニテ、レモンクリーム入りの青いマカロンをあしらい、爽やかで開放感あふれるビジュアルに。マンゴーの甘味とパインの酸味が心地よく広がり、旅先で感じる高揚感を表現しています。

一番下に敷かれている鮮やかなブルーのゼリーは、カルダモンによって爽やかな後味に。まるで青空の下、ビーチでパフェを食べているような、そんな爽快感で食べ終えることができました！

価格：2,530円

提供時間：12:00〜16:00 ※予約制

◇夜パフェ「Midnight Trip Parfait」※アルコール使用

夜景きらめく都市への旅や、夜の旅路をイメージした、大人のためのディナー限定パフェです。青いわたがしやシャンパングラニテ、レモンクリーム入りの黄色いマカロン、琥珀糖を使用し、幻想的で華やかな世界観を演出しています。

さらに、別添えのブルーキュラソージンジャーシロップをかけることで、香りが立ちのぼり、味わいの変化も楽しむことができます。アルコールの余韻とスパイスのアクセントが重なり合い、大人のナイトトリップを思わせる一品です。

アルコールは程よい風味が感じられるほどの適量なので、お酒が得意ではない方も安心です。真ん中のミルクアイスがアルコールとスパイスを全て包み込んでまろやかにしてくれる、まさに夜パフェにふさわしい味わいです！

価格：2,783円

提供時間：17:00〜21:00 ※予約制

■銀座で旅気分を味わったら、次はどこへ行く？

爽やかな見た目と遊び心のある演出は、Trip.comとハイアット セントリック 銀座 東京によるコラボレーションだからこそ生まれた、“旅する気分”を味わう特別なパフェです。

暑い夏にぴったりな清涼感のあるパフェを食べていたら、きっと旅に出かけたくなるはず。友人やパートナーとコラボパフェを楽しみながら、次の旅の計画を立ててみてはいかがでしょうか？

また、本コラボレーションを記念し、Trip.com公式X（@trip.com_jp）では、ハイアット セントリック 銀座 東京の宿泊券が当たるプレゼントキャンペーンも実施予定です。こちらもぜひチェックしてみてくださいね！

■Trip.com x ハイアット セントリック 銀座 東京 コラボパフェ概要

期間：2026年6月15日（月）〜2026年8月16日（日）

場所：ハイアット セントリック 銀座 東京 「NAMIKI667」

東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

URL：https://namiki667.com/news/2026/05/collaboration-Parfait.html

※表示価格はすべて税・サービス料込

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）