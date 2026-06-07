【魚座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では臨機応変に態度を変えていきます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
頼らせてもらえる人数が減っていくので、今繋がりがある人達のことを大事にしていきましょう。そして、その人達に何かしらのメリットを与えていけるようにすると良い時です。仕事や公の場では本音をぶつけられやすくなります。その意見を上手に活用していきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
時々自我が抑えられないこともあるのですが、相手の顔色や場の空気を読んで自分の態度を変更させていきます。その配慮は相手も気付くようです。シングルの方は、自惚れやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が人間関係での荒波に負けない時です。
｜時期｜
6月13日 繋がりを感じる ／ 6月14日 流されてしまう
｜ラッキーアイテム｜
ワンピース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞