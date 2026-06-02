セブンがお菓子無料券の配布に揚げ物半額タイムセール！6月2日開始のお得なキャンペーンは見逃せない。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月2日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

揚げ物半額は4時間限定

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月2日から8日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。

1つめの対象商品は、大塚食品「クリスタルガイザー」（310ml／700ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒ「ぐんぐんヨグルン」（500ml）です。

1本購入すると、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月9日から22日まで。

お菓子無料クーポンは土日だけ使える

【ジョージア30円引き】

6月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ジョージア 香るブラック（260ml／400ml）

●ジョージア 香る微糖（260ml／370ml）

クーポン利用期間は6月2日から22日まで。

【揚げ物半額】

6月3日から6日の期間中、16時から20時までの時間限定で揚げ物とフランク各種が半額になります。

なお、セブンカフェベーカリー各種は対象外。

また、複数個をセットで販売する場合は、セット商品のみが対象です。

●若鶏のからあげ各種・サクなげ各種・スギヨの加賀揚げ...5個入りが対象

●じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ・黒胡椒からあげ...3個入りが対象

●宇都宮餃子会監修揚げ餃子...4個入りが対象

●揚げたこ焼き...3個入り、6個入りが対象

【お菓子無料】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。

6月6日に配信されるクーポンは、「おやつカルパス ジューシーフランク味」（1個）です。

利用期間は6月6日・7日の2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ