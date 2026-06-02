セブンがお菓子無料券の配布に揚げ物半額タイムセール！6月2日開始のお得なキャンペーンは見逃せない。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年6月2日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
揚げ物半額は4時間限定
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
6月2日から8日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。
1つめの対象商品は、大塚食品「クリスタルガイザー」（310ml／700ml）。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、アサヒ「ぐんぐんヨグルン」（500ml）です。
1本購入すると、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月9日から22日まで。
お菓子無料クーポンは土日だけ使える【ジョージア30円引き】
6月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ジョージア 香るブラック（260ml／400ml）
●ジョージア 香る微糖（260ml／370ml）
クーポン利用期間は6月2日から22日まで。【揚げ物半額】
6月3日から6日の期間中、16時から20時までの時間限定で揚げ物とフランク各種が半額になります。
なお、セブンカフェベーカリー各種は対象外。
また、複数個をセットで販売する場合は、セット商品のみが対象です。
●若鶏のからあげ各種・サクなげ各種・スギヨの加賀揚げ...5個入りが対象
●じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ・黒胡椒からあげ...3個入りが対象
●宇都宮餃子会監修揚げ餃子...4個入りが対象
●揚げたこ焼き...3個入り、6個入りが対象
セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。
6月6日に配信されるクーポンは、「おやつカルパス ジューシーフランク味」（1個）です。
利用期間は6月6日・7日の2日間です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ