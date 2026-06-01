大容量33Lで毎日快適！【コールマン】多機能バックパックがAmazonで販売中！
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通勤通学からアウトドアまで活躍！【コールマン】軽量リュックがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
荷物の多いユーザーに最適な、大容量33Lの定番バックパックである。フィールドでもタウンユースでも幅広く活躍し、アクティブな毎日をサポートする。撥水加工生地やメッシュ素材の背面パネルなど、機能性も充実している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
年齢や性別を問わず使えるシンプルなデザインが魅力のバックパックだ。豊富なカラー展開も用意されており、好みに合わせて選ぶことができる。
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撥水加工を施した生地を採用しており、雨の日の使用も安心である。ジッパーフラップ付きで、雨の侵入を効果的に防ぐ設計となっている。
背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性も備えているため、肩への負担を軽減する。
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縦型フロントポケットにはエラスティックコードが装備され、鍵やパスケースなどの取り付けが可能だ。小物整理に便利な機能的ポケットも多数搭載している。
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