夏の外出を涼しく快適に。大風量で静音な【リズム】のハンディファンが、大人可愛いデザインでAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
猛暑の救世主はこれ。2重反転ファンで驚きの涼しさを届ける【リズム】の携帯扇風機が、今ならAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
2026年版スヌーピーデザインが登場。独自の2重反転ファンにより、コンパクトながらもパワフルな風量を実現した。手持ち、卓上、首掛けの3WAY仕様で、通勤からアウトドアまであらゆるシーンで活躍する。誤作動防止機能や充電残量表示など、使い勝手にこだわった設計で、夏の毎日を涼しく快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
独自の2重反転ファン構造を採用し、コンパクトなサイズ感からは想像できないほどの大風量を実現。直線的だった風を顔全体に広がる心地よい風質へと進化させた。
→【アイテム詳細を見る】
手持ちはもちろん、折り曲げてデスクファンとして、付属のストラップでハンズフリーにと3通りの使い方が可能。カラビナ付きでバッグへの取り付けも簡単だ。
リズム風なら最大15時間の長時間稼働が可能。日中の外出から帰宅時まで、充電切れを気にせず一日中涼しさをキープできる。充電残量はLEDで一目で確認可能。
→【アイテム詳細を見る】
電源ボタンの長押しでONになる誤作動防止機能を搭載。バッグの中で勝手に動く心配がなく、安心して持ち運べる。静音設計のため、静かな場所でも使いやすい。
猛暑の救世主はこれ。2重反転ファンで驚きの涼しさを届ける【リズム】の携帯扇風機が、今ならAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
独自の2重反転ファン構造を採用し、コンパクトなサイズ感からは想像できないほどの大風量を実現。直線的だった風を顔全体に広がる心地よい風質へと進化させた。
→【アイテム詳細を見る】
手持ちはもちろん、折り曲げてデスクファンとして、付属のストラップでハンズフリーにと3通りの使い方が可能。カラビナ付きでバッグへの取り付けも簡単だ。
リズム風なら最大15時間の長時間稼働が可能。日中の外出から帰宅時まで、充電切れを気にせず一日中涼しさをキープできる。充電残量はLEDで一目で確認可能。
→【アイテム詳細を見る】
電源ボタンの長押しでONになる誤作動防止機能を搭載。バッグの中で勝手に動く心配がなく、安心して持ち運べる。静音設計のため、静かな場所でも使いやすい。