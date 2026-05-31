作業効率を劇的に変える次世代の操作性。待望の進化を遂げた【ロジクール】のワイヤレスマウスがAmazonで販売中！
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6年ぶりのフルモデルチェンジで頂点へ。直感操作を実現する【ロジクール】の高性能ワイヤレスマウスがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
6年ぶりのフルモデルチェンジを果たした、ロジクールの最新ワイヤレスマウス。触覚フィードバックや新機能「Actions Ring」を搭載し、ハードウェアとソフトウェアの両面で生産性を飛躍的に向上させる。ビジネスシーンに最適な信頼性と、長時間の使用でも疲れにくい人間工学デザインを兼ね備えた究極の一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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親指エリアの振動で操作を伝える触覚フィードバックを搭載。さらに新機能のショートカット表示により、AIツールやデバイス切り替えへのアクセスが瞬時に行える。
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1秒間に1,000行ものスクロールが可能な電磁気ホイールを採用。高速回転と正確な停止を両立し、長いドキュメントやウェブサイトの閲覧もストレスフリーだ。
接続の安定性が従来モデルから大幅に向上。米国連邦情報処理基準に準拠した設計で、ビジネス環境でも安心して使える強固なワイヤレス接続を実現している。
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汚れや摩耗に強い素材と透明プレートを採用し、美しい状態を長く維持できる。静音クリック設計のため、オフィスや自宅など場所を選ばず集中して作業に没頭できる。
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