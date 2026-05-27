改札を通れない客がクレーム「同じ鉄道だろ!!」「ここで処理しろよ！」別会社と説明しても通じない客に駅員の本音が炸裂【作者に聞く】

改札を通れない客がクレーム「同じ鉄道だろ!!」「ここで処理しろよ！」別会社と説明しても通じない客に駅員の本音が炸裂【作者に聞く】