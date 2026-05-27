肌への優しさと深剃りを両立！【フィリップス】の電動シェーバーで、自信あふれる毎日を。Amazonで販売中！
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毎日の髭剃りが快適に進化！【フィリップス】の高性能電動シェーバーが、あなたの肌に寄り添う。Amazonで販売中！
SkinIQテクノロジーを搭載したこの電動シェーバーは、ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに最適なシェービングを提供する。毎分90,000回カットする45枚刃で深剃りを実現し、360-Dフレックスヘッドが剃り残しを低減。コードレス洗浄システムで清潔さも保つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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SkinIQテクノロジーがヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、最適なシェービングをガイドする。低アレルギー性サージカルステンレス刃を採用しており、肌への刺激を抑えながら快適な剃り心地を実現する。
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毎分90,000回カットする45枚刃が、様々な方向に生えるヒゲを効率的に捉え、しっかり深剃りする。自動研磨システムにより、内刃が常にシャープな状態を保ち、購入時の切れ味が長く続く。
ヒゲ密度感知システムが毎秒250回ヒゲの密度を感知し、自動でパワーを調節。さらに360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着することで、剃り残しを大幅に低減し、なめらかな仕上がりを叶える。
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コードレス洗浄システムは水洗いの10倍清潔で、洗面所の狭いスペースでも手軽に使える。IPX7防水仕様のため、お風呂剃りや本体丸洗いも可能で、ウェット・ドライどちらのシェービングにも対応する。
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