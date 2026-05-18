「くたばれくそババァ！」30年耐えた宗教二世の叫び→豹変した娘が車窓から放った決別の絶叫【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
DVや虐待などの深刻な被害から依頼者を救い出す「夜逃げ屋」の現場を、実話に基づいて描く宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。2026年5月現在、SNSで大きな反響を呼び続けている『夜逃げ屋日記』から、第20話のエピソードを紹介する。
今回の依頼者・井上さんは、長年母親から特定の宗教活動を強要され、自由を奪われてきた。荷物の搬入を終えた彼女は、社長にある場所を通ってほしいと頼む。そこは、母親が宗教のパンフレットを配っている駅前だった。ゆっくりと走るワゴン車の窓越しに、白い帽子を被った母親と目が合う井上さん。静寂の中、車がその場を去った直後、彼女の口から飛び出したのは「くたばれくそババァ！」という、これまでの印象を覆すほどの怒号だった。
■幸せそうに布教する母と耐え続けた娘
宮野さんは、車窓から見えた井上さんの母親の印象を「笑顔で幸せそうでしたが、その笑顔が逆に怖かった」と語る。娘の人生を30年間にわたって縛り付け、搾取しているという自覚のないまま、自らの信仰に没頭する母親の姿は、救いようのない恐怖として宮野さんの目に映った。
また、井上さんの豹変ぶりについては「ものすごいびっくりしました」と振り返る。物静かだった彼女が歯ぎしりをしながら叫んだ言葉は、まさに命がけで手に入れた自由への第一声だったのだ。「それだけ溜め込んでいたものも多かったんでしょうし、驚きのあとはただただ同情していました」と、宮野さんはその悲痛な叫びの重みを噛み締める。
■夜逃げ屋の「真実」
物理的に逃げるだけでなく、精神的な決別を果たす瞬間の凄まじさを描いた第20話。現場で実際に汗を流すスタッフでもある宮野さんの視点は、単なる社会派漫画の枠を超え、読者に「本当の救済とは何か」を問いかけてくる。ワゴン車が移転先へと走り続けるラストシーンは、井上さんの新しい人生の始まりを予感させると同時に、今もどこかで耐え続けている人々へ、静かな勇気を与えている。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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