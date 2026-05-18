勝利を掴むプロ仕様の操作性。最高峰の【ロジクール】ゲーミングマウスが今すぐAmazonで販売中！
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遅延ゼロの圧倒的な没入感。プロも愛用する【ロジクール】ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
最先端のHERO2センサーと独自のLIGHTFORCEハイブリッドスイッチを搭載した、プロ仕様のワイヤレスゲーミングマウス。80gの軽量設計と左右対称のモジュラーデザインにより、あらゆるプレイヤーに極上の操作性を提供する。遅延を感じさせないLIGHTSPEED技術で、勝利を追求するゲーマーの期待に応える一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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最大44,000DPIを誇る最新センサーを搭載。驚異的なトラッキング精度と低消費電力を両立し、プロレベルの繊細な操作を正確にゲーム内へ反映させる。
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メカニカルの確かなクリック感と、オプティカルの高速応答性を融合させた独自のスイッチを採用。高い耐久性と精確な操作性を兼ね備え、激しいプレイを支える。
左右対称の形状と取り外し可能なサイドボタンにより、利き手を選ばない柔軟な設計を実現。自分好みのボタン配置にカスタマイズして快適な操作環境を構築できる。
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独自のワイヤレス技術により、有線に匹敵する超高速応答を実現。最大95時間の連続使用が可能で、充電の手間を最小限に抑え、長時間のプレイに集中できる。
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