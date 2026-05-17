勝利を掴む究極の操作性。プロ仕様の【レイザー】ゲーミングマウスが、圧倒的な軽さと精度を武器にAmazonで販売中！
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限界を超えた反応速度を体感せよ。eスポーツ界を牽引する【レイザー】ゲーミングマウスの最新モデルがAmazonで販売中！
プロの要求に応えるべく進化した、左右対称型ワイヤレスゲーミングマウス。49gの超軽量設計と最新のセンサー技術により、かつてない俊敏性と精度を実現した。8,000Hzの高速ポーリングと長時間のバッテリー駆動を両立し、あらゆる競技シーンでプレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機構と構造を徹底的に最適化し、前世代から9%の軽量化に成功。わずか49gのボディが、長時間のプレイでも疲れを感じさせない軽快な操作感を提供する。
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最大50,000DPIを誇る最新センサーを搭載。ジャストインタイムレポーティングによりレイテンシーを極限まで抑え、狙った場所へ正確にポインターを導く。
第4世代の光学式スイッチを採用し、1億回以上のクリック耐性を実現。応答速度とクリックフィールが大幅に向上し、ライバルに差をつける確実な入力を可能にする。
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ワイヤレス効率の改善により、最大180時間の連続駆動を実現。8,000Hzの高速通信時でも安定したパフォーマンスを維持し、大会などの長時間プレイも安心だ。
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