汗ばむ季節も快適に過ごせる高機能ウェア。信頼の【オグラヤ】長袖ポロシャツが、毎日の作業を支える一着としてAmazonで販売中！
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仕事着の不快感を解消するドライメッシュの決定版。機能性を追求した【オグラヤ】長袖ポロシャツが、今すぐ手に入るAmazonで販売中！
通気性に優れたDRYメッシュ素材を採用した、高機能な長袖ポロシャツ。肌面には綿混繊維を使用し、汗を素早く吸収・発散する2層構造で、べたつきを抑えた快適な着心地を実現した。洗濯に強く型崩れしにくいタフな仕様は、現場作業や接客業、イベントなど幅広いシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表面は通気性に優れたポリエステル繊維のメッシュ構造。肌面には吸汗速乾糸と綿糸を融合させた素材を採用し、汗を素早く吸収して外部へ逃がすドライな着心地を維持する。
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肌に触れる面は綿混繊維を使用しており、やわらかくさらっとした肌ざわりが特徴。長時間の着用でも不快感が少なく、快適な着心地が一日中持続する設計となっている。
洗濯を繰り返しても型崩れしにくいタフな素材を採用。速乾性にも優れているため、毎日清潔に着用できるイージーケア性が、忙しい現場のユニフォームとして最適だ。
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胸ポケット付きで実用性が高く、裾にはスリットが入っているため動きやすい。物流や福祉、接客業など、アクティブに動く現場のワークウェアとして非常に重宝する。
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