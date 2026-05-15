周囲を気にせず集中できる静音環境を構築する【ロジクール】のワイヤレスセットがAmazonで販売中！
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デスク周りを快適にする高耐久な【ロジクール】の入力デバイスセットが今すぐAmazonで販売中！
従来モデルより操作音を90%削減した、静音性に優れたキーボードとマウスのセット。独自技術のSilentTouchを採用し、タイピングやクリックの感触はそのままに、静かな場所でも周囲を気にせず作業に没頭できる。耐水設計や長寿命バッテリーなど、実用的な機能も充実したデスクワークの必須アイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自技術によりクリック音や打鍵音を大幅にカット。静かなオフィスや深夜の自宅でも、周囲に気兼ねすることなく快適なタイピングと操作が可能になる。
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キーボードは万が一水をこぼしても安心な耐水設計を採用。耐久性に優れており、日々のハードな使用にも耐えうる堅牢な作りが大きな魅力となっている。
2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mの範囲で安定した通信を実現。小型USBレシーバーを使用するため、デスク周りの配線もすっきりと整頓できる。
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省エネ設計により、キーボードは最長36ヶ月、マウスは最長18ヶ月という驚異的な電池寿命を実現。頻繁な電池交換の手間を省き、効率的な作業をサポートする。
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