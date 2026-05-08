【小僧寿し】平日限定で人気ネタたっぷり″にぎり″＆″丼″が970円！お得な「よくばり！バリュー盛フェア」は5月15日まで開催中。

持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年5月7日から15日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催中です。

13貫入りの「にぎり」、満足感のある「丼」が登場中

人気のネタをたっぷりと楽しめる、ボリューム満点でお得な「バリュー盛」と「バリュー丼」が登場しています。

「にぎり」は13貫入りと食べ応えのあるボリュームで、「丼」は人気のネタを贅沢に盛り付け。今回は「サーモン」「まぐろ」「えび」「いか」に加え、香ばしい炙りネタを味わえる商品など全12種類をラインアップしています。

・まぐろバリュー盛

不動の人気を誇る「まぐろ」がたっぷりと入っています。

・3種の炙りバリュー盛

食欲をそそる香ばしい香りの炙り3種入りです。

・サーモンバリュー盛

「サーモン」がたっぷりと味わえるほか、人気ネタも一緒に楽しめます。

・えびバリュー盛

ほんのりと甘い「えび」を堪能できます。

・えんがわバリュー盛

コリコリ食感の「えんがわ」を中心に味わい尽くせます。

・炙り穴子バリュー盛

炙った「穴子」の香ばしい風味を楽しめます。

・4種の炙りバリュー丼

人気ネタを香ばしく炙って贅沢に盛り付けた、炙りならではの旨みと香りを堪能できる海鮮丼です。

・まぐろバリュー丼

人気の「まぐろ」をたっぷりと。シンプルながら食べ応え十分な1杯です。

・サーモンバリュー丼

脂がのった「サーモン」をたっぷりと味わえます。

・えびバリュー丼

ぷりぷりの「えび」を見た目も華やかに盛り付けています。

・いかバリュー丼

「いか」の旨みと食感を堪能できる、いか好きにはたまらない1杯。

・炙り穴子バリュー丼

香ばしくて旨みたっぷりの炙り穴子を存分に楽しめます。

いずれも価格は970円です。

実施店舗など、詳しくは小僧寿し公式サイトのフェア情報で確認できます。

一部地域および店舗によって未実施の場合、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了です。写真はイメージで、実際に提供される容器とは異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部