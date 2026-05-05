重い荷物も軽快に持ち運ぶ。アウトドアに最適な【サーモス】保冷バックパックがAmazonで販売中！
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日常使いからレジャーまでこれ一つで完結。機能的な【サーモス】保冷バックパックがAmazonで販売中！
保冷機能と日常使いの利便性を両立させたバックパック。25Lの大容量でありながら、サイドアジャスターで荷物量に応じた調整が可能だ。背面にはメッシュクッションを採用し、重い荷物でも快適な背負い心地を実現。高い保冷性能を誇るIsoTecシリーズを搭載しており、アウトドアや買い物など幅広いシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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高い保冷性能を誇るIsoTecシリーズを搭載。食材や飲み物を冷たいまま持ち運べるため、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンで非常に重宝する。
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荷物の量に合わせて容量を調整できるサイドアジャスターベルトを装備。中身が少ない時はコンパクトにまとめられ、日常の買い物からレジャーまで幅広く対応する。
背面には通気性の良いメッシュクッション素材を使用。フィット感を高めると同時に蒸れを緩和するため、長時間背負っていても快適な使い心地が持続する。
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底板付きで安定感があり、トレーなどを水平に収納しやすい設計。フロントやサイドにはポケットを備え、小物類を整理して持ち運べる高い収納力を備えている。
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