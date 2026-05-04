掃除の常識が変わる軽さと吸引力。信頼の【マキタ】コードレス掃除機が日々の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
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驚きの吸引力で隙間のゴミも逃さない。プロも認める【マキタ】コードレス掃除機で快適な暮らしを。Amazonで販売中！
圧倒的な吸引力と軽快な取り回しを実現した、コードレス掃除機の定番モデル。1.1kgという軽量設計ながら、パワフルな吸引力を備え、隙間に入り込んだゴミも逃さない。紙パック式でゴミ捨ても簡単に行えるため、日々の掃除が驚くほど快適になる。バッテリと充電器が付属しており、届いてすぐに使用可能な点も魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1.1kgの軽量ボディで、持ち運びや階段の掃除も驚くほど軽快に行える。長時間の使用でも腕への負担が少なく、家中をスムーズに移動しながら掃除が可能だ。
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パワフル、強、標準の3モードをボタン一つで切り替えられるワンタッチスイッチを採用。用途に合わせて吸引力を調整でき、効率的な掃除を実現する。
ゴミ捨てが簡単な紙パック式を採用。カバーはボタンでワンタッチ開閉でき、密着度の高いバルブステーにより、ゴミ漏れを防ぎ清潔に保つことができる。
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薄暗い場所での掃除に便利なLEDライトを搭載。バッテリ残量が少なくなると点滅して知らせる機能もあり、充電のタイミングを逃さず作業を続けられる。
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