親子で揃える至高の着心地。定番の【ザ・ノース・フェイス】スウェットパーカが日常を格上げしAmazonで販売中！
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アウトドアから街着まで万能に活躍。信頼の【ザ・ノース・フェイス】スウェットパーカが今すぐAmazonで販売中！
コットンをメインにした厚手の裏起毛素材を採用し、肌寒い季節に最適な一着。リサイクルポリエステルを混紡することで乾きやすさも追求した。大人から子供までサイズ展開が豊富で、親子でのリンクコーデも楽しめる。アウトドアの機能性とタウンユースに馴染むデザインを両立した、日常使いに欠かせない万能アイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メイン素材にコットンを使用し、裏起毛を施した厚手の生地が特徴。肌触りが良く、保温性に優れているため、秋冬のデイリーウェアとして重宝する一着だ。
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リサイクルポリエステルを混紡することで、速乾性を高めている。厚手ながらも乾きやすさを考慮した設計で、日常の洗濯やお手入れのしやすさも魅力だ。
フード部分には立体的な刺繍ロゴを配置。細部までこだわったデザインが高級感を演出し、カジュアルな装いの中にも洗練された雰囲気をプラスしてくれる。
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大人用から子供用まで幅広く展開されており、家族でお揃いのコーディネートが可能。アウトドアシーンはもちろん、街歩きにも馴染む汎用性の高さが光る。
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