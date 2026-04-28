子どもも“免疫ケア”が重要！健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」が成蹊小学校の給食に初導入
共働き世帯が全世帯の約7割を超える昨今 、子どもの食事や栄養管理に時間を割くことは、多くの親にとって大きな課題となっている。
【写真】「キリン つよいぞ！ムテキッズ」が導入された成蹊小学校
さらに、キリンホールディングス株式会社(以下、キリン)が2025年に行った「親子が直面する『保育園の洗礼』実態調査」では、特に入園・入学シーズンである春ごろに子どもがかかった感染症が家族にうつってしまう「家庭内感染」が起き、約9割の親が悩まされた経験があるということが判明した。
そこでキリンは、子どもたちの健やかな成長を応援する健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」を開発。本記事では、同商品を使ったキリンの免疫ケアの取り組みについて紹介する。
■幼少期の免疫ケアの重要性
「キリン つよいぞ！ムテキッズ」には、子どもが一日に摂取するといいとされる目安量の「プラズマ乳酸菌500億個」と「鉄分」が配合されており、毎日の体調管理をサポート。スッキリと飲みやすいヨーグルトテイストで、子どもたちが楽しみながら続けられるのもうれしいポイントだ。
入園や入学を迎える春は、新しい環境のなかで子どもも体調を崩しやすい季節。「親子が直面する『保育園の洗礼』実態調査」によると、子どもの体調不良による園からの呼び出しが多い月は、12月に次いで4月〜6月の新年度に集中しており、冬と同じくらい感染症リスクが高いこともわかっているそうだ。
だからこそ、毎日の生活のなかで自然に体調管理への意識を育むことが、子どもたちの元気な毎日を守るうえでとても重要になっている。
そんななか、2026年4月13日より東京都の成蹊小学校の給食にて、同商品の初の定期導入が開始された。学校給食という場で同商品を提供することで、子ども自身が体調管理を意識する、新しい習慣を身につけることを目指しているそうだ。
成蹊小学校の荻野雅校長は、「給食は食文化を学び、楽しみながら健康をつくることができる時間。『キリン つよいぞ！ムテキッズ』は、子ども自身が気軽に続けられる新しい健康サポート習慣だと感じています」と期待を寄せた。
■幼稚園でも実施中！「免疫ケア推進園」とは？
キリンは商品の提供だけでなく、幼稚園や保育園の子どもたちが遊びや生活習慣を通じて免疫ケアを自然に習慣化できるようにサポートする「免疫ケア推進園」というプロジェクトを展開中。
オリジナル紙芝居を使った読み聞かせや、園児が日替わりで手洗いやうがいといったミッションに取り組む「ミッションフリップ」などの活動を通じて、楽しく正しい生活習慣を実践できる工夫が施されている。この取り組みは2026年2月末時点で全国累計6431園へと拡大しており、多くの子どもたちや家庭の健康を支えているようだ。
「キリン つよいぞ！ムテキッズ」は、親子で続けられる体調管理の強い味方。家族みんなで元気で過ごすために、毎日の食事を通じた免疫ケアを取り入れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「キリン つよいぞ！ムテキッズ」が導入された成蹊小学校
さらに、キリンホールディングス株式会社(以下、キリン)が2025年に行った「親子が直面する『保育園の洗礼』実態調査」では、特に入園・入学シーズンである春ごろに子どもがかかった感染症が家族にうつってしまう「家庭内感染」が起き、約9割の親が悩まされた経験があるということが判明した。
■幼少期の免疫ケアの重要性
「キリン つよいぞ！ムテキッズ」には、子どもが一日に摂取するといいとされる目安量の「プラズマ乳酸菌500億個」と「鉄分」が配合されており、毎日の体調管理をサポート。スッキリと飲みやすいヨーグルトテイストで、子どもたちが楽しみながら続けられるのもうれしいポイントだ。
入園や入学を迎える春は、新しい環境のなかで子どもも体調を崩しやすい季節。「親子が直面する『保育園の洗礼』実態調査」によると、子どもの体調不良による園からの呼び出しが多い月は、12月に次いで4月〜6月の新年度に集中しており、冬と同じくらい感染症リスクが高いこともわかっているそうだ。
だからこそ、毎日の生活のなかで自然に体調管理への意識を育むことが、子どもたちの元気な毎日を守るうえでとても重要になっている。
そんななか、2026年4月13日より東京都の成蹊小学校の給食にて、同商品の初の定期導入が開始された。学校給食という場で同商品を提供することで、子ども自身が体調管理を意識する、新しい習慣を身につけることを目指しているそうだ。
成蹊小学校の荻野雅校長は、「給食は食文化を学び、楽しみながら健康をつくることができる時間。『キリン つよいぞ！ムテキッズ』は、子ども自身が気軽に続けられる新しい健康サポート習慣だと感じています」と期待を寄せた。
■幼稚園でも実施中！「免疫ケア推進園」とは？
キリンは商品の提供だけでなく、幼稚園や保育園の子どもたちが遊びや生活習慣を通じて免疫ケアを自然に習慣化できるようにサポートする「免疫ケア推進園」というプロジェクトを展開中。
オリジナル紙芝居を使った読み聞かせや、園児が日替わりで手洗いやうがいといったミッションに取り組む「ミッションフリップ」などの活動を通じて、楽しく正しい生活習慣を実践できる工夫が施されている。この取り組みは2026年2月末時点で全国累計6431園へと拡大しており、多くの子どもたちや家庭の健康を支えているようだ。
「キリン つよいぞ！ムテキッズ」は、親子で続けられる体調管理の強い味方。家族みんなで元気で過ごすために、毎日の食事を通じた免疫ケアを取り入れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。