【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分を押し付けてしまいます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の頑固さが出てしまいます。「こういう人だ」というアピールには繋がるかも知れませんが、ついて来てくれる人は少ないです。仕事や公の場では知らず知らずの内に他の人の意見や生き方を否定してしまいそうです。デリカシーには気を付けましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分を着飾らなければ、相手からの印象も良くなって関係も好転しやすいです。相手を不安にさせたりなどの悩ませないようにしてください。安心させることが必要でしょう。シングルの方は、守りたいこだわりが沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が人生的に自分の地位を上げたい時です。
｜時期｜
4月29日 地位がアップする ／ 4月30日 諦めることがある
｜ラッキーアイテム｜
片手鍋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞