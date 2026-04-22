かわいさと使いやすさを両立！ムーミンデザインで癒やされる毎日に。【錦化成】ワンプッシュ式ウェットティッシュケースがAmazonから登場！
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ムーミンと一緒にやさしい毎日を♪ワンプッシュで片手でもサッと取り出せる便利設計。【錦化成】ウェットティッシュケースがAmazonから販売中！
ころっとしたフォルムが可愛らしい詰め替えケース。市販のウェットティッシュ・おしりふきに便利！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ティッシュが一枚ずつ取り出せる、やわらか素材の中フタ付き。ワンプッシュで開くので片手で簡単に取り出せる。
※完全密閉ではない。
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石けんをイメージしたまるい形で、インテリアに馴染みやすく生活感を抑えた詰め替えケース。
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