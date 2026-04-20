【歴史の嘘】「日本は勝っている」と信じさせられた時代…飢えと恐怖のなかで生きた祖母が語る“戦争の現実”【作者に聞く】

【歴史の嘘】「日本は勝っている」と信じさせられた時代…飢えと恐怖のなかで生きた祖母が語る“戦争の現実”【作者に聞く】