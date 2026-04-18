学生結婚を決意するも父が猛反対！「100万円貯めるまで会うな」という父の条件を突破するために選んだ強攻策は？【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載がコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■毒義母と向き合うには「まず自分を律する」
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者のかづさんが幸せな生活を手に入れるまでの、義母と夫との壮絶な闘いの日々を描いた漫画だ。看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った秋彦と付き合うことに。2人は結婚を決意するが、秋彦の母から猛反対にあう。一方で、かづさんの父は結婚を諦めさせるため、「100万円貯めるまで会ってはいけない」という条件を突きつけるが、2人は結婚前に子供をつくることで強行突破する。
子供ができたことを伝えたときの両親の反応について、かづさんは「私が実母に話したときは『だと思ったー！』でした。そして『すぐに荷物まとめて彼の家に行き！』と言い、彼(現夫)の家の鍵を持っていたので即日引っ越し。彼は仕事から帰宅後に着替えて、私の実家へ。父は背を向けて布団にもぐったままで、『(娘は)煮るなり焼くなり好きにせぇ！』と言ったらしいです」と振り返る。
姑(舅)や夫(妻)との関係に悩んでいる方に向けて、かづさんは「私自身が落ち度の無いように努力すること」とアドバイスする。「他人のことを言うのならば、まず自分を律するのが基本だと思っていて、これは社会で生きていくうえでも大事だと思っています。『他人を変えることは難しいが、自分は変われる』ということに通じると思います。悩んでいる方には、自分で自分に自信が持てるよう、自分を認められるように成長していってほしいなと思います」と話す。かづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感溢れる絵や展開で表現している赤星さんの漫画。ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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