「自意識過剰なんじゃないの？」ストーカー被害を訴えても信じてもらえない…被害側が追い詰められた末路【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
ショップ店員として働いていると、不審な客や危険な空気をまとった来店者に遭遇することがある。だが、本当に厄介なのは、最初から“明らかにおかしい人”として現れるとは限らないことだ。某デパート内のアパレルショップで約10年働いていたゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描いたのは、普通の客を装って近づき、じわじわと女性店員を追い詰めていった“ストッキング男”の実話である。
ゆき蔵さんが働いていたのは、女性向けの服飾品を扱う店舗だった。問題の客は、「同僚の女性への送別品を探している」と言って来店する。彼が目をつけたのは、小鳥さんという女性スタッフだった。ガーリーな服装がよく似合い、店内でもいわば“ガーリー担当”のような存在だった彼女は、なぜかいつもこうした厄介な客の標的にされやすかったという。
男が求めていたのは、送別品としての「ストッキング」だった。小鳥さんは「ストッキングは女性にとってアンダーウェアに近いので、同僚の女性への送別品にはどうかと…？」と、できる限り角を立てないよう対応する。しかし男はそれを受け入れず、強い口調で言い返してきた。場を荒立てないよう一度その場を離れた小鳥さんだったが、なぜかその後、叱責されたのは客ではなく彼女のほうだった。
■守られるどころか、「自意識過剰」と切り捨てられた
この出来事は、後に起こるストーカー被害のほんの入り口にすぎなかった。「また来るからそのときはきちんと対応するように」と言い残した男は、その言葉どおり、小鳥さんのシフトを狙うように来店を繰り返していく。
当然、店側にも相談はしていた。デパートの警備にも連絡したものの、返ってきたのは「物理的に何かしてこない限りは何もできない」という言葉だったという。ゆき蔵さんは「仕方のないことだとは思いましたが、何かあってからじゃ遅いのに…と歯がゆい気持ちでした」と振り返る。
さらに厄介だったのは、身近にいるはずの上司の反応だった。店長には何度も相談と報告をしていたものの、「別にその方が営業妨害しているわけじゃないでしょ？」と突き放されたという。怖がる小鳥さん本人に対しても、「自意識過剰なんじゃないの？」と言ったそうだ。被害を受けている側が、なぜか“気にしすぎる人”にされていく。この構図こそが、現場をさらに息苦しくしていた。
■味方になろうとしたはずなのに、残ったのは苦さだった
見かねたゆき蔵さんは、信頼できる別の上司へ直接相談することを決める。結果的に改善策は取られたものの、その行動は新たな火種にもなった。店長を通さず連絡したことで、「告げ口」「偽善者」と怒りをぶつけられ、ついには売り場で怒鳴り合いになってしまったという。
「我慢の限界で店頭で怒鳴り合ってしまい、客前なのに大失態を犯してしまったのは反省しています」と語るゆき蔵さん。その場にはフロアの課長まで駆けつける騒ぎになったそうで、当時の空気の重さがうかがえる。
しかし、本当に深刻だったのはその後だ。男の行為はエスカレートし、小鳥さんは出勤どころか通勤電車に乗ることすらできなくなっていく。漫画の中には、ゆき蔵さんが「声をあげるなら私も一緒に協力します」とメールを送る場面も描かれている。だが、ゆき蔵さん自身はその行動を振り返り、「強い正義感なんて、ただの押し付けだと気付いた」と記している。
■“被害が起きてから”では遅い現実を突きつける
このエピソードの重さは、事件が一応の決着を見たあとにも残り続ける。加害者がいなくなれば終わり、ではない。小鳥さんの傷は簡単には消えず、ゆき蔵さんの中にもまた、苦い後悔とやりきれなさが沈殿したままだった。
華やかに見えるアパレル業界の裏側で、こうした恐怖が“日常の延長”として起きていることに、ぞっとさせられる。「お客様だから」「まだ何もされていないから」と後回しにされた違和感が、どれだけ人を追い詰めるのか。本作は、そのことを痛いほど突きつけてくる。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、このほかにも実話ベースのエピソードが数多く描かれている。接客業の現場で起きる理不尽や恐怖、その場にいた人間の無力さまで含めて切り取った作品群は、読み終えたあともしばらく心に残るはずだ。
取材協力：ゆき蔵(＠yuki_zo_08)
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