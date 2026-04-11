「リサとガスパール タウン」が色とりどりの花に包まれる！初夏まで開催の「フラワーフェスティバル」がまもなくスタート
「富士急ハイランド」(山梨県富士吉田市)内にある、「リサとガスパール タウン」では、2026年4月11日(土)より「フラワーフェスティバル」がスタートした。
【写真】「リサとガスパール タウン」で始まる「フラワーフェスティバル」の情報を見る
■「フラワーフェスティバル」の見どころとは
「リサとガスパール タウン」は、絵本「リサとガスパール」シリーズの舞台でもあるパリの街並みを再現したテーマエリア。「フラワーフェスティバル」は2026年4月11日(土)を皮切りに初夏の7月5日(日)まで開催される。今回のテーマは「春のお花と るんるんピクニック」。花に囲まれた園内で、ピクニック気分を味わえる。
■愛らしいキンギョソウが春の訪れを告げる
期間中は、エッフェル塔を囲むように広がるフランス庭園が6色の花々で埋め尽くされる「カラフルガーデン」に早変わり。これに合わせて、エリア内のフォトスポットもリニューアル。色鮮やかな花々に囲まれて、記念写真を撮ろう。
■お買い物をもっと楽しく！数量限定のノベルティも
お土産を選ぶのにぴったりの「ショップ」のほか、「レ レーヴ サロン・ド・テ」「カフェ ブリオッシュ」「パティスリー」の全4店舗中の2店舗で、合算4000円以上の買い物を楽しむと、先着で「オリジナルランチクロス」がもらえる。レシートを持って、「ショップ」で交換してもらおう。
■花冠をかぶったリサとガスパールに会える！
「フラワーフェスティバル」開催期間中のグリーティングでは、リサとガスパールの装いもフェスバージョンに。花冠をかぶり、バスケットにフルーツを詰め込んだふたりに会える貴重な機会だ。
開催日：4月11日(土)、25日(土)
5月2日(土)、4日(祝)、6日(振休)、9日(土)、23日(土)
6月13日(土)、27日(土)
■イベント限定メニューもとびきり華やか！
タウン内にある飲食店では、イベント期間だけの限定オリジナルメニューを販売。味も見た目も華やかな、今だけのメニューをぜひ食べてみて。
■レ レーヴ サロン・ド・テ
「フルーツアフタヌーンティー」(9500円)は、2日前までの電話予約が必須。パリの劇場を彷彿とさせるティーサロンで、優雅なアフタヌーンティーを楽しんで！
■カフェ ブリオッシュ
フルーツを使ったフェアメニューで「フラワーフェスティバル」を盛り上げるのは「カフェ ブリオッシュ」。「フルーツたっぷりバナナケーキ(小)」(360円)、「春色デコポンデニッシュ」(380円)、「ピーチたっぷりワッフル」(1300円)、「贅沢いちごクレープ」(1000円)、「トロピカルフルーツソーダ」(650円)と、多彩なメニューがスタンバイ。
■パティスリー
ピクニックをイメージした「お弁当クッキー(アイシングクッキー)」(1200円)は、食べるのがもったいなくなるほどのかわいさ！
■「フラワーフェスティバル」にちなんだお花アイテムも充実
「リサとガスパール」グッズを取り扱う「ショップ」では、「スティックキーホルダー」(1890円)、「てぬぐいタオル フラワー柄」(1300円)、「てぬぐいタオル お花畑」(1300円)、「バスタオルフラワー」(2900円)などなど、花モチーフがずらり。ギフトのほか、自分用にもゲットしておきたい。
入園無料の「富士急ハイランド」の中にあるから、お散歩気分で気軽に立ち寄れるのも「リサとガスパール タウン」の魅力。春のムードを満喫できるフェアに、ぜひ足を運んでみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
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■「フラワーフェスティバル」の見どころとは
「リサとガスパール タウン」は、絵本「リサとガスパール」シリーズの舞台でもあるパリの街並みを再現したテーマエリア。「フラワーフェスティバル」は2026年4月11日(土)を皮切りに初夏の7月5日(日)まで開催される。今回のテーマは「春のお花と るんるんピクニック」。花に囲まれた園内で、ピクニック気分を味わえる。
期間中は、エッフェル塔を囲むように広がるフランス庭園が6色の花々で埋め尽くされる「カラフルガーデン」に早変わり。これに合わせて、エリア内のフォトスポットもリニューアル。色鮮やかな花々に囲まれて、記念写真を撮ろう。
■お買い物をもっと楽しく！数量限定のノベルティも
お土産を選ぶのにぴったりの「ショップ」のほか、「レ レーヴ サロン・ド・テ」「カフェ ブリオッシュ」「パティスリー」の全4店舗中の2店舗で、合算4000円以上の買い物を楽しむと、先着で「オリジナルランチクロス」がもらえる。レシートを持って、「ショップ」で交換してもらおう。
■花冠をかぶったリサとガスパールに会える！
「フラワーフェスティバル」開催期間中のグリーティングでは、リサとガスパールの装いもフェスバージョンに。花冠をかぶり、バスケットにフルーツを詰め込んだふたりに会える貴重な機会だ。
開催日：4月11日(土)、25日(土)
5月2日(土)、4日(祝)、6日(振休)、9日(土)、23日(土)
6月13日(土)、27日(土)
■イベント限定メニューもとびきり華やか！
タウン内にある飲食店では、イベント期間だけの限定オリジナルメニューを販売。味も見た目も華やかな、今だけのメニューをぜひ食べてみて。
■レ レーヴ サロン・ド・テ
「フルーツアフタヌーンティー」(9500円)は、2日前までの電話予約が必須。パリの劇場を彷彿とさせるティーサロンで、優雅なアフタヌーンティーを楽しんで！
■カフェ ブリオッシュ
フルーツを使ったフェアメニューで「フラワーフェスティバル」を盛り上げるのは「カフェ ブリオッシュ」。「フルーツたっぷりバナナケーキ(小)」(360円)、「春色デコポンデニッシュ」(380円)、「ピーチたっぷりワッフル」(1300円)、「贅沢いちごクレープ」(1000円)、「トロピカルフルーツソーダ」(650円)と、多彩なメニューがスタンバイ。
■パティスリー
ピクニックをイメージした「お弁当クッキー(アイシングクッキー)」(1200円)は、食べるのがもったいなくなるほどのかわいさ！
■「フラワーフェスティバル」にちなんだお花アイテムも充実
「リサとガスパール」グッズを取り扱う「ショップ」では、「スティックキーホルダー」(1890円)、「てぬぐいタオル フラワー柄」(1300円)、「てぬぐいタオル お花畑」(1300円)、「バスタオルフラワー」(2900円)などなど、花モチーフがずらり。ギフトのほか、自分用にもゲットしておきたい。
入園無料の「富士急ハイランド」の中にあるから、お散歩気分で気軽に立ち寄れるのも「リサとガスパール タウン」の魅力。春のムードを満喫できるフェアに、ぜひ足を運んでみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre