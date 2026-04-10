1000分の1秒を支配する。アナログとデジタルが交錯する、立体的なメカニカル・フェイス【カシオ】の腕時計がAmazonに登場中‼
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磁気さえも寄せ付けないJIS1種の誇り。20気圧防水と耐衝撃構造が、あらゆる限界を突破する【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
タフネスの代名詞であるG-SHOCKから、実用性と圧倒的なクールさを兼ね備えた進化系モデルが登場した。最大の特徴は、歯車状の細かなパーツを立体的に組み上げた、メカニカルな文字板デザインだ。シルバーに輝くインデックスが、アナログとデジタルの融合したフェイスをよりシャープに際立たせ、手元に知的な力強さを演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、プロフェッショナルの要求に応えるスペックが凝縮されている。1000分の1秒単位でのストップウオッチ計測に加え、あらかじめ設定した距離から速度を算出する高度な計測機能を搭載。さらに、現代社会の磁気環境から精度を守る「JIS1種耐磁性能」を備え、常に正確な時を刻み続ける。衝撃に強い中空構造ケースと20気圧防水機能により、不意の悪天候やマリンスポーツ、過酷なアクティビティにも余裕で対応する。
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使い勝手を追求した「オートLEDライト」も秀逸だ。時計を腕にはめ、40度以上傾けるだけでライトが自動点灯。暗所での時刻確認がボタン操作なしでスムーズに行え、夜間のトレーニングやアウトドアシーンで絶大な利便性を発揮する。
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進化し続けるG-SHOCKの魂が宿るこの一台。手に取った瞬間、その堅牢な造りと多機能性が、あなたの日常をよりアクティブで、自信に満ちたものへと進化させてくれるだろう。
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