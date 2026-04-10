人生を振り返ったとき「日本一幸せ」と言えるだろうか？壮絶な過去を生き抜いた祖母の人生を漫画化した作品が話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram( @yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■「かわいい顔に描いてもらってうれしい」祖母・キヨさんが見せた見せた照れくさそうな姿
本作｢親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話｣は、作者のゆっぺさんの祖母・キヨさんの幼少期からの実話を描いた作品だ。父の死をきっかけに養女として叔父の家で暮らすことになったキヨさんは、養母からのいじめにより家事を押し付けられ、十分な食事も与えられない日々を過ごし、やがて原因不明の嘔吐に悩まされるようになったという。
連載中、家族は漫画をどう受け止めていたのかについてゆっぺさんに尋ねると、「母が漫画をプリントアウトしたものをたまに見せているようでした」と教えてくれた。「こんなにかわいい顔に描いてもらってうれしいと喜んでいました」と振り返りつつ、「家族は漫画の感想は一切言わないので、読んでいるのか読んでいないのかもわかりません。多分読んでいるはずですが」と和やかな雰囲気でつけ加えた。
書籍化については「皆とても喜んでくれました！」と振り返り、なかでも母が一番喜んでいたのかもしれないと明かした。また、ゆっぺさんの娘さんは「お母さんの作品のなかで一番好きな漫画だからうれしい」と話し、キヨさん本人はうれし恥ずかしといった様子で照れくさそうにしていたという。
普段の交流については「大体がお茶を飲みながらキヨ(おばあちゃん)の話を飽きるまで聞く！というスタイルです」と話し、「足が弱っているので一緒におでかけは、もうできません。お茶を何杯も飲みながら1時間、2時間…全部話し切るまで、ずっと聞き役に徹しています」と笑いながら話してくれた。
人生で一番大切なことが描いてある漫画として読者から感動の声が寄せられている本作を、ぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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