「吊るす」収納で、洗練された朝を。壁にかければ、そこがあなた専用のメイクルームに【ダブリューピーシー】のポーチがAmazonに登場中‼
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はっ水加工の鉄壁ガード。水跳ねも汚れも寄せ付けない【ダブリューピーシー】のポーチがAmazonに登場!
このアイテムの最大の特徴は、フックで壁に吊るして使える画期的なハンギングスタイルだ。限られたスペースの洗面所やホテルのバスルームでも、場所を取らずに中身を一目で見渡せる。フェイスパックがぴったり収まるフラットポケットに加え、大小さまざまなポケットを完備。ジャンルごとに仕分けるだけで、探し物の時間をゼロにしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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驚くべきは、その柔軟なカスタマイズ性だ。大小のポケットは面ファスナーで簡単に着脱が可能。荷物が少ない日はスリムに、フル装備の日は大容量にと、ポーチ全体の大きさを自由自在に調節できる。
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素材には、長年培われたレインウェアの技術を応用した「はっ水加工」を採用。水を弾きやすく、汚れもつきにくい設計のため、水回りの使用でも常に清潔感をキープできる。春夏秋冬、365日の何気ない日常から特別な旅の日まで、大切なコスメやスキンケア用品を優しく守り抜く。
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このポーチを壁にかけた瞬間、あなたの身支度はよりスマートに、そして心晴れやかな物語へと変わり始める。
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このアイテムの最大の特徴は、フックで壁に吊るして使える画期的なハンギングスタイルだ。限られたスペースの洗面所やホテルのバスルームでも、場所を取らずに中身を一目で見渡せる。フェイスパックがぴったり収まるフラットポケットに加え、大小さまざまなポケットを完備。ジャンルごとに仕分けるだけで、探し物の時間をゼロにしてくれる。
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