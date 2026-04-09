航空機クラスの強さと軽さ。アルミ製ブラシバーが、微細なホコリまで根こそぎ奪い去る【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場中‼
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40パーセントの軽量化が、掃除の常識を変える。日本の家のために進化した、究極のスリム【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!
より小さく、より軽く。しかし、その圧倒的な性能は一切妥協していない。このクリーナーの最大の特徴は、日本の住宅事情を徹底的に研究して新設計された「Slim Fluffyクリーナーヘッド」だ。従来のパフォーマンスを維持しながら、40パーセントもの小型・軽量化に成功。航空機に使用される高強度なアルミニウム製ブラシバーを採用することで、驚くべき軽快な操作感を実現した。ナイロンフェルトが大きなゴミを確実に捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが床に密着した微細なホコリまで徹底的に取り除く。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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設計の妙は、その完璧なバランスにある。より短く軽くなったパイプ¹により、狭い家具の隙間も自由自在。重心バランスが最適化されているため、ツールを切り替えるだけで、高い場所のカーテンレールや照明の掃除も驚くほどスムーズに行える。さらに、これ一台でスティッククリーナー、ハンディクリーナー、そして布団クリーナーとしての役割を完璧にこなす「一台三役」のパワフルさが、家中すべてのクリーンアップを完結させる。
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使用後の心地よさにも、徹底したこだわりが光る。まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する独自の構造を採用。ゴミやホコリに直接触れることなく、ワンタッチで衛生的にゴミ捨てが可能だ。アマゾン限定モデルとして付属する専用のクリーニングクロスを使えば、掃除機本体や周囲の棚まで常に美しく保つことができる。
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この軽さを一度体感すれば、これまでの掃除がどれほど重労働だったかに気づかされるはずだ。指先ひとつで操れる快感とともに、毎日をもっと軽やかに、もっと清潔に変えてみよう。
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