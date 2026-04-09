狭いキッチンが、劇的に広がる。リフトアップドアが叶える「置ける」感動を【パナソニック】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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65年の結晶。4人分24点の食器を、わずかな奥行きに飲み込む日本の技術【パナソニック】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
日本の住まいを徹底的に研究し、たどり着いたのがこの省スペース設計だ。「リフトアップオープンドア」の採用により、ドア開閉時のスペースを最小限に抑制。横置きしても蛇口に当たりにくく、正面置きでも手前に調理スペースをしっかり確保できる。タンク式でありながら驚くほど奥行きがスリムなため、これまで設置を諦めていたシンク横の狭いスペースにも、専用の置き台を使えばスッキリと収まる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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しかし、そのスリムな外観からは想像できないほどの収納力を備えている。日本の食器に合わせて進化した専用カゴは、4人分・計24点の食器を一度にセット可能だ。さらに、全長44センチメートルのフライパンや33センチメートルの片手鍋、まな板や包丁といった大型の調理器具までまるごと洗浄できる。使い勝手にこだわり抜いたカゴの設計が、日々のセットを驚くほどスムーズにする。
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お手入れのしやすさも魅力の一つで、週1回程度のメンテナンスで清潔を保てる設計となっている。1960年に国内初の食器洗い乾燥機を開発して以来、パナソニックは65年にわたり日本のキッチンを見つめ続けてきた。10年以上の長期間使用を想定した過酷な品質・耐久検査をクリアした本製品は、まさに技術者のこだわりが詰まった高品質な一台だ。
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この食洗機を迎え入れた瞬間、毎日の家事ストレスから解放され、家族との穏やかな時間が動き出す。
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