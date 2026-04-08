寝心地と使いやすさを両立！ベッド・布団どちらでも使える【クモリ】の寝具カバーセットがAmazonでチェックできる！
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ベッドでも布団でも使えて毎日快適！肌ざわり抜群で気持ちいい眠りをサポートする【クモリ】寝具カバーセットがAmazonで好評販売中！
きめ細やかな「ピーチスキン加工」なので、すごく柔らかくて肌触りがよい。綿素材と比べてシワになりにくく、乾きが早い。高品質活性染料も採用し、色落ちにくく、その上、繰り返し洗濯しても崩れにくい。
→【アイテム詳細を見る】
ご家庭の洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にお使いいただける。洗い替え用に、お客様用に、何枚あっても重宝する。
通気性と吸湿・放湿性が優れて、夏の場合は、汗をかいても素早く湿気を吸い取り発散してくれるので、いつでもサラサラとした状態が保てる。冬の場合は、カバーの繊維と繊維の間に暖かな空気をためてくれるので、保温性が高い。四季通用。
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布団留めひも８ヶ所付き、布団としっかり固定できる。片側全開ファスナータイプ、一人でも簡単に装着できる。
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