ノンカフェインで家族みんなで安心してゴクゴク！ラベルレスでエコな【アサヒ】麦茶がAmazonで絶賛販売中！
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ノンカフェインでいつでも安心♪ストックにも便利！たっぷり飲める【アサヒ】ラベルレス麦茶がAmazonで購入できる！
六条麦茶100%使用。麦茶の原点である六条大麦だけを使用「ダブル焙煎」で仕上げることで麦の自然な甘みと香ばしさを引き出したピュアな麦茶。
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受け継がれてきた本格、六条麦茶。麦茶の原点である六条大麦だけを使用し、「ダブル焙煎」で仕上げることにより麦の自然な甘みと香ばしさを引き出した本格麦茶。
ノンカフェインなので、家族みんなでゴクゴク飲める。子どもからお年寄りまで。
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アサヒ飲料からラク＆エコなラベルレスボトル商品。ラベルを剥がす手間が減るので「ヒトに優しい」。シュリンクラベルが無いのでゴミが少なく「環境に優しい」。
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