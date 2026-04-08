何枚でも揃えたくなる定番アイテム！着心地も抜群な【チャンピオン】上質ポロシャツがAmazonで人気！ゲットしておしゃれに着こなそう♪
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シンプルだから毎日着たくなる！着回し力抜群の【チャンピオン】上質コットンポロシャツがAmazonで好評販売中！
環境に配慮して生産されたサステナブルなアメリカ綿を100％使用した、しっかりとした天竺素材のショートスリーブポロシャツ。
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世代を問わず多くの方々に支持されている、春夏シーズンの定番アイテム。製品洗い加工により、着用の当初から着慣れた風合いが味わえる。
左胸にブランドカラーのChampion(R)（チャンピオン）ロゴ刺繍入り。
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両脇の裾にスリットを入れたシンプルなポロスタイルのデザインで、カノコ素材のポロシャツとはひと味違った雰囲気が特長。新色としてブルーを追加。
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