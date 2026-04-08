食卓をパッと華やかに♪耐熱・耐冷で使い勝手も抜群な【ル・クルーゼ】カラフルラウンドプレートがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
料理がもっと映える！カラフルで機能的な【ル・クルーゼ】ラウンドプレートがAmazonに登場！
ル・クルーゼからレインボーコレクションが登場。シーンや気分に合わせて選べる豊富なバリエーションで食卓を彩り、暮らしをカラフルに。高温で焼き上げられるル・クルーゼのストーンウェア（碑器）は、気孔含有率が極めて低いため、水分が浸透しにくくキズがつきにくいのが魅力。
→【アイテム詳細を見る】
ル・クルーゼの職人たちが心を込めて作り上げる、手仕事ならではのぬくもりが魅力。普段使いはもちろん、パーティーやおもてなしにも大活躍！
料理がもっと映える！カラフルで機能的な【ル・クルーゼ】ラウンドプレートがAmazonに登場！
ル・クルーゼからレインボーコレクションが登場。シーンや気分に合わせて選べる豊富なバリエーションで食卓を彩り、暮らしをカラフルに。高温で焼き上げられるル・クルーゼのストーンウェア（碑器）は、気孔含有率が極めて低いため、水分が浸透しにくくキズがつきにくいのが魅力。
→【アイテム詳細を見る】
ル・クルーゼの職人たちが心を込めて作り上げる、手仕事ならではのぬくもりが魅力。普段使いはもちろん、パーティーやおもてなしにも大活躍！