−18℃〜60℃まで幅広く対応！アウトドアから現場作業まで活躍する【ハイコーキ】コードレス冷温庫がAmazonで購入できる！
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アウトドアの頼れる相棒！−18℃〜60℃対応の【ハイコーキ】コードレス冷温庫をAmazonでチェック！今すぐ手に入れよう！
大容量の36リットルタイプ。左8リットル、中央8リットル、右15リットルに分割可能。最大3部屋モードで冷凍・冷蔵・保温が同時に出来て使い方がさらに広がる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷凍、冷蔵、保温が同時にできる。付属の仕切板で庫内を3部屋にセパレートできる。また、左右中央で異なる温度を設定できるためさまざまな使い方も。
冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができる。
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12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用できる。（車載機器、USBコードは市販品をご使用ください）ケトル（別売）を12Vソケットに接続してお湯を沸かすことができる。
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