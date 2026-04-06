飲みたい気分にぴったり♪罪悪感ゼロで爽快な喉ごしを楽しめる【サントリー】「オールフリー」ノンアルコールビール350ml24本がAmazonで好評販売中！
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おうち時間の定番に♪軽やかな飲み心地がクセになる【サントリー】「オールフリー」ノンアルコールビールがAmazonでチェック！
サントリー「オールフリー」から、ローズヒップ由来“ティリロサイド"の働きで内臓脂肪を減らす、「からだ想うオールフリー(機能性表示食品)」が新発売。機能関与成分「ローズヒップ由来“ティリロサイド"」は、ローズヒップ果実から抽出した自然素材。渋みなどがない自然な味わいのため、ビールテイストを邪魔しない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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一番麦汁を使用し、麦芽由来のビールらしい飲みごたえを実現。また、グッとくる刺激や味の濃さに繋がる苦味も強化。機能性特有のクセがなく飲みやすいため、ビール好きで内臓脂肪が気になる方にオススメ。
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カロリーゼロ。プリン体ゼロ。糖類ゼロ。ノンアルコールビールと同じ原料を厳選して使用。入数:24、単品容量:350ml。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。