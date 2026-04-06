マイクラの世界観をそのまま再現、ウォーデンの迫力をリアルに楽しめる【レゴ】セットがAmazonで購入できる！ゲットしよう！
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マイクラ好き必見、迫力のウォーデンを再現した【レゴ】セットがAmazonで好評販売中！今すぐゲットしよう♪
繁茂した洞窟を現実世界につくり出し、採掘やバトルアクションを楽しめる組み立てセット。お誕生日や特別なイベントに限らず、7才以上のマインクラフトファンに喜ばれるコレクターズアイテムだ。
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ダイヤモンドやアメジストでいっぱいの繁茂した洞窟を舞台に、サイレントレンジャーのミニフィギュアとニワトリ、頭と手足を動かせるウォーデンの大型フィギュアが活躍。
回復の金のニンジンやポーションなどのおなじみアイテムも付属。さらに、3Dツール（拡大・回転・保存）を使ってより手軽により楽しく遊べるLEGO Builderアプリに対応。
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トリガー操作のTNT爆破や落石などの仕掛けもゲームとそっくり。繁茂した洞窟には、ダイヤモンドの採掘やウォーデンとの戦いを盛りあげるTNT爆破や落石の機能が付いている。
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