シーンに合わせてスタイルを変えられる万能な一着！【ルコックスポルティフ】のこだわりが詰まったアウターがAmazonで販売中！
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袖の着脱で体温調節も自由自在！【ルコックスポルティフ】が贈る機能的なアウターがAmazonで販売中！
袖部分が取り外し可能な2WAY仕様を採用し、ブルゾンとしてもベストとしても活用できる。はっ水性や防風性を備えた機能素材を使用しており、急な天候の変化にも対応が可能だ。ゴルフなどのスポーツシーンから日常使いまで、幅広い場面で快適な着心地を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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袖を簡単に取り外せる設計により、気温や運動量に合わせた柔軟な着こなしが可能だ。一着で二通りのスタイルを楽しめるため、季節の変わり目などにも非常に重宝する。→【アイテム詳細を見る】
優れたはっ水機能を備えており、多少の雨なら弾いて衣服内への侵入を防いでくれる。屋外での活動中に天候が崩れても、コンディションを崩さずに過ごせるのが大きな魅力だ。
風を通しにくい素材を採用することで、冷たい外気から身体をしっかり守り抜く。薄手ながら保温性を確保しており、アクティブな動きを妨げない軽やかな着用感を実現している。
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洗練されたスポーティーなシルエットは、どんなボトムスとも相性が良くスタイルを格上げする。細部まで使い勝手を考慮した作りにより、長く愛用できる信頼の一着となっている。
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